رفع عدد الحضور الجماهيري في فرنسا

أعلنت وزيرة الرياضة الفرنسية يوم الثلاثاء عن رفع القيود على عدد المشجعين المسموح به في الاستادات عند انطلاق موسم دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم لكن ستحتاج الجماهير لإظهار ما يثبت الحصول على التطعيم أو نتائج سلبية لفحوص فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".



وقالت روكسانا ماراسينيانو للصحفيين: نعود للسعة الطبيعية للملاعب لكن سيكون من الضروري امتلاك التصاريح الطبية عند دخول الاستاد وهذا شرط العودة للحياة الطبيعية.في إشارة لدليل على التطعيم أو نتيجة فحص كورونا.



وينطلق الدوري الفرنسي في الثامن من أغسطس المقبل.

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أعلنت وزيرة الرياضة الفرنسية يوم الثلاثاء عن رفع القيود على عدد المشجعين المسموح به في الاستادات عند انطلاق موسم دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم لكن ستحتاج الجماهير لإظهار ما يثبت الحصول على التطعيم أو نتائج سلبية لفحوص فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".



وقالت روكسانا ماراسينيانو للصحفيين: نعود للسعة الطبيعية للملاعب لكن سيكون من الضروري امتلاك التصاريح الطبية عند دخول الاستاد وهذا شرط العودة للحياة الطبيعية.في إشارة لدليل على التطعيم أو نتيجة فحص كورونا.



وينطلق الدوري الفرنسي في الثامن من أغسطس المقبل.