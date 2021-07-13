.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

رفع عدد الحضور الجماهيري في فرنسا

سانت إيتيان ليون جماهير
من الحضور الجماهيري لمباراة سانت إيتيان وليون في عام 2019

رفع عدد الحضور الجماهيري في فرنسا

متابع الغاء المتابعة

باريس - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت وزيرة الرياضة الفرنسية يوم الثلاثاء عن رفع القيود على عدد المشجعين المسموح به في الاستادات عند انطلاق موسم دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم لكن ستحتاج الجماهير لإظهار ما يثبت الحصول على التطعيم أو نتائج سلبية لفحوص فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وقالت روكسانا ماراسينيانو للصحفيين: نعود للسعة الطبيعية للملاعب لكن سيكون من الضروري امتلاك التصاريح الطبية عند دخول الاستاد وهذا شرط العودة للحياة الطبيعية.في إشارة لدليل على التطعيم أو نتيجة فحص كورونا.

وينطلق الدوري الفرنسي في الثامن من أغسطس المقبل.


أعلنت وزيرة الرياضة الفرنسية يوم الثلاثاء عن رفع القيود على عدد المشجعين المسموح به في الاستادات عند انطلاق موسم دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم لكن ستحتاج الجماهير لإظهار ما يثبت الحصول على التطعيم أو نتائج سلبية لفحوص فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وقالت روكسانا ماراسينيانو للصحفيين: نعود للسعة الطبيعية للملاعب لكن سيكون من الضروري امتلاك التصاريح الطبية عند دخول الاستاد وهذا شرط العودة للحياة الطبيعية.في إشارة لدليل على التطعيم أو نتيجة فحص كورونا.

وينطلق الدوري الفرنسي في الثامن من أغسطس المقبل.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
اعتقالات تطال محل أقمشة بإيران.. والهدف: اعتقالات تطال محل أقمشة بإيران.. والهدف: "عارضات أزياء"
سرطان وقلب وكورونا وأشياء أخرى..إياك ونقص هذا الفيتامين سرطان وقلب وكورونا وأشياء أخرى..إياك ونقص هذا الفيتامين
الأكثر قراءة
حقن ثاني طفل مصري بأغلى دواء بالعالم تكلفته مليوني دولار حقن ثاني طفل مصري بأغلى دواء بالعالم تكلفته مليوني دولار
عصير أحمر.. كنز صحي يحارب الشيخوخة والسمنة ويقوي المناعة عصير أحمر.. كنز صحي يحارب الشيخوخة والسمنة ويقوي المناعة
صور لباسم عوض الله والشريف حسن لحظة الحكم عليهما بقضية صور لباسم عوض الله والشريف حسن لحظة الحكم عليهما بقضية "الفتنة"
احذر.. هذه الأطعمة قد تسبب لك نوبات وسكتات قلبية! احذر.. هذه الأطعمة قد تسبب لك نوبات وسكتات قلبية!
الصحة العالمية: مزج اللقاحات اتجاه خاطئ ولا حاجة لجرعة ثالثة الصحة العالمية: مزج اللقاحات اتجاه خاطئ ولا حاجة لجرعة ثالثة
زعيم أخطر 9 عصابات يهدد اللبنانيين والسوريين في هايتي زعيم أخطر 9 عصابات يهدد اللبنانيين والسوريين في هايتي
قبل أن تذهب
قوات إقليم تيغراي تطرد الجيش الإثيوبي من منطقة استراتيجية
قوات إقليم تيغراي تطرد الجيش الإثيوبي من منطقة استراتيجية
اكتشف المزيد