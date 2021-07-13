سولشاير يثق في قدرة راشفورد على تجاوز أحداث النهائي

أكد أولي غونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد أن ماركوس راشفورد مهاجم منتخب إنجلترا سيعود بقوة بعد أن أضاع ركلة جزاء خلال الخسارة أمام إيطاليا بركلات الترجيح في نهائي بطولة أوروبا 2020 لكرة القدم.



وأهدر البدلاء راشفورد وجيدون سانشو وبوكايو ساكا محاولاتهم من علامة الجزاء خلال الخسارة 3-2 بركلات الترجيح، بعد انتهاء المباراة بالتعادل 1-1 عقب وقت إضافي لتتبدد آمال إنجلترا في الفوز بأول لقب كبير في 55 عاما.



ويثق سولشاير أن راشفورد لن يتأثر كثيرا بإضاعة ركلة الجزاء وسيتقدم لتنفيذ ركلات الجزاء عندما يلعب مع يونايتد، وأبلغ أولي موقع النادي على الإنترنت: تعرفون كيف يكون الأمر عندما تتقدم لتنفيذ ركلة جزاء. لقد تحملت المسؤولية وأنا متأكد أن العديد من اللاعبين يأملون ألا يسددون ركلات الجزاء.



وواصل: لذلك أعتقد أنه من سمات الشخصية الرائعة أن تتقدم وتقول إنني سأتعامل معها ومع العواقب. أنت تتعلم منها وتعود أقوى بالتأكيد.



واعتذر راشفورد عن إضاعة ركلة الجزاء يوم الاثنين لكنه قال إنه "لن يعتذر أبدا عن هويته" بعد تعرضه هو وسانشو وساكا، وجميهم من أصحاب البشرة السوداء، لإساءات عنصرية على وسائل التواصل الاجتماعي بعد النهائي.

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