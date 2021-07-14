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أرتيتا: ساكا "قوي".. ولا يستحق ما حدث

بيكفورد ساكا
ساكا أهدر ركلة الترجيح التي حرمت إنجلترا من لقب "يورو 2020"

أرتيتا: ساكا "قوي".. ولا يستحق ما حدث

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لندن - رويترز

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يرى ميكل أرتيتا مدرب أرسنال أن لاعبه بوكايو ساكا يملك "شخصية قوية" وأكد دعمه الكامل للاعب الشاب للتغلب على إساءة عنصرية ضده عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعدما أهدر ركلة ترجيح خلال الخسارة أمام إيطاليا في نهائي بطولة أوروبا 2020 لكرة القدم يوم الأحد.

وأهدر اللاعب البالغ عمره 19 عاما ركلة الترجيح الأخيرة لإنجلترا، بعدما أهدر قبله ماركوس راشفورد (23 عاما) وجيدون سانشو (21عاما)، وتعرض هذا الثلاثي لإساءات عنصرية.

وتسببت الإساءة في بدء تحقيقات من الشرطة، وسط إدانة على نطاق واسع لهذه التصرفات من الجماهير.

وقال أرتيتا لشبكة سكاي "سكاي سبورت" إنه تحدث إلى ساكا، وأكد أنه متأكد أن اللاعب سيكون بخير.

وأضاف: إنه يملك شخصية قوية. لقد تلقى الكثير من الحب والدعم من عالم كرة القدم، وليس فقط من أرسنال لكن من مشجعي المنتخب الوطني والجماهير الإنجليزية لأنه لا يستحق شيئا مما حدث.

وعقد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اجتماعا مع شركات مواقع التواصل الاجتماعي يوم الثلاثاء وطالبهم باتخاذ خطوات أكثر صرامة لمكافحة الإساءات عبر الإنترنت.

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