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بعد 15 شهراً من البقاء عاطلاً.. ستوريدج يتدرب مع مايوركا

ستوريدج
ستوريدج لم يلعب كرة القدم منذ 15 شهراً

بعد 15 شهراً من البقاء عاطلاً.. ستوريدج يتدرب مع مايوركا

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ليفربول - رويترز

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سيتدرب مهاجم ليفربول وتشيلسي السابق دانييل ستوريدج مع ريال مايوركا الصاعد حديثا إلى دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم بعد أن ظل بدون ناد لما يزيد على عام كامل.

ولم يرتبط ستوريدج (31 عاما) بأي ناد منذ مارس 2020 عندما أنهى تعاقده مع طرابزون سبور التركي عقب إيقافه أربعة أشهر من قبل الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم لانتهاكه لوائح المراهنات.

وقال مايوركا في بيان: وجه النادي دعوة إلى دانييل ستوريدج للمشاركة اعتبارا من 14 يوليو في الحصص التدريبية للفريق الأول بالنادي كجزء من عملية الإعداد.

وفاز ستوريدج بالدوري الإنجليزي الممتاز مرة واحدة ونال لقب دوري أبطال أوروبا مرتين مع تشيلسي وليفربول.

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