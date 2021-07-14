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بيريز في تسريب جديد: كريستيانو رونالدو "مريض" و"غبي"

بيريز رونالدو
بيريز محتضناً رونالدو في مناسبة سابقة

بيريز في تسريب جديد: كريستيانو رونالدو "مريض" و"غبي"

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العربية.نت

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بقي فلورنتينو بيريز تحت دائرة الضوء لليوم الثاني على التوالي بعدما كشفت وسائل إعلام تسريبات جديدة لرئيس ريال مدريد نعت فيها النجم كريستيانو رونالدو بـ"الغبي" و"المريض".

ونشرت صحيفة "إيل كونفيدنسيال" الإسبانية يوم الثلاثاء تسريبات للرئيس القوي وهو يشتم أسطورتي النادي السابقين راؤول غونزاليس، وأشارت إلى أنها ستواصل نشر التسريبات لمدة أسبوع كامل.

وبحسب التسريب الجديد الذي نشرته الصحيفة يوم الأربعاء فإن بيريز وعبر تسريب جديد يعود تاريخه إلى أكتوبر 2012 وصف رونالدو، كبير هدافي ريال مدريد عبر التاريخ بأنه "مريض" و"غبي".


وقال بيريز في التسريب الأحدث عن رونالدو: كريستيانو مجنون، إنه رجل غبي، مريض، هل تعتقد (موجهاً حديثه إلى الشخص الذي كان بجانبه) أنه شخص طبيعي؟! قطعاً لا، وإلا فلن يفعل كل ما فعله.

وقضى رونالدو 9 أعوام مع ريال مدريد بعد انضمامه إلى النادي العاصمي في صيف 2009، إذ يعتبر أكبر هداف في تاريخ النادي برصيد 451 هدفاً، كما فاز بـ4 كرات ذهبية و4 بطولات دوري أبطال أوروبا.

وشمل فلورنتينو المدرب السابق جوزيه مورينيو بحديثه مع رونالدو، وأضاف: رجلان مغروران بشكل لا يصدق، مدللان بطريقة غريبة. مورينيو بالتحديد شخص غير طبيعي.


وكان ريال مدريد قد أصدر يوم الثلاثاء بياناً يساند فيه بيريز تجاه التسريبات التي وصفها بأنها "مجتزأة"، فيما يرى الرئيس البالغ من العمر 74 عاماً أنه ضحية مؤامرة كبرى بسبب دوره في إطلاق دوري السوبر الأوروبي.

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