سانشو يخضع إلى الفحص الطبي قبل الانتقال إلى يونايتد

كشف تقرير صحفي يوم الثلاثاء أن جادون سانشو لاعب فريق بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم خضع للفحوص الطبية قبل إتمام انتقاله إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي مقابل 73 مليون جنيه إسترليني.



وكان مانشستر يونايتد توصل لاتفاق على قيمة الصفقة للتعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 21 عاما في الأول من يوليو الجاري ولكن لم يكن من الممكن اتمام الصفقة حتى انتهاء "يورو 2020".



وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي" أن سانشو توجه إلى مجمع كارينغتون التدريبي يوم الثلاثاء، وتم التقاط صور له لاحقا وهو يغادر، ويتوقع أن يعلن مانشستر يونايتد رسميا اتمام صفقة التعاقد مع اللاعب في وقت لاحق خلال هذا الأسبوع.



وأهدر سانشو ركلة جزاء إلى جانب بوكايو ساكا وماركوس راشفورد في المباراة التي شهدت خسارة المنتخب الإنجليزي أمام نظيره الإيطالي في نهائي بطولة أمم أوروبا 2 - 3 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

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