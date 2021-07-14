.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

سانشو يخضع إلى الفحص الطبي قبل الانتقال إلى يونايتد

سانشو
سانشو يلعب في صفوف بوروسيا دورتموند الألماني

سانشو يخضع إلى الفحص الطبي قبل الانتقال إلى يونايتد

متابع الغاء المتابعة

مانشستر - د ب أ

نشر في: آخر تحديث:

كشف تقرير صحفي يوم الثلاثاء أن جادون سانشو لاعب فريق بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم خضع للفحوص الطبية قبل إتمام انتقاله إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي مقابل 73 مليون جنيه إسترليني.

وكان مانشستر يونايتد توصل لاتفاق على قيمة الصفقة للتعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 21 عاما في الأول من يوليو الجاري ولكن لم يكن من الممكن اتمام الصفقة حتى انتهاء "يورو 2020".

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي" أن سانشو توجه إلى مجمع كارينغتون التدريبي يوم الثلاثاء، وتم التقاط صور له لاحقا وهو يغادر، ويتوقع أن يعلن مانشستر يونايتد رسميا اتمام صفقة التعاقد مع اللاعب في وقت لاحق خلال هذا الأسبوع.

وأهدر سانشو ركلة جزاء إلى جانب بوكايو ساكا وماركوس راشفورد في المباراة التي شهدت خسارة المنتخب الإنجليزي أمام نظيره الإيطالي في نهائي بطولة أمم أوروبا 2 - 3 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
جديد دلال عبد العزيز.. تستطيع التنفس بدون أكسجين ولكن! جديد دلال عبد العزيز.. تستطيع التنفس بدون أكسجين ولكن!
اعتقالات تطال محل أقمشة بإيران.. والهدف: اعتقالات تطال محل أقمشة بإيران.. والهدف: "عارضات أزياء"
الأكثر قراءة
هربت مع عشيقها.. توقيف مصرية ادعت خطفها وطلبت فدية هربت مع عشيقها.. توقيف مصرية ادعت خطفها وطلبت فدية
لغز لغز "انتحار" غامض لعارضة أزياء شهيرة أصلها من لبنان
سرطان وقلب وكورونا وأشياء أخرى..إياك ونقص هذا الفيتامين سرطان وقلب وكورونا وأشياء أخرى..إياك ونقص هذا الفيتامين
والد الطفل المصري يكشف كيف حصل نجله على أغلى دواء والد الطفل المصري يكشف كيف حصل نجله على أغلى دواء
بيريز يهاجم أسطورة ريال مدريد ويصفه بـ بيريز يهاجم أسطورة ريال مدريد ويصفه بـ"الكلب"
أحدث صورة لسد النهضة.. إثيوبيا تخزن أول مليار في الملء الثاني أحدث صورة لسد النهضة.. إثيوبيا تخزن أول مليار في الملء الثاني
قبل أن تذهب
تنحي قائد القوات الأميركية في أفغانستان عن القيادة
تنحي قائد القوات الأميركية في أفغانستان عن القيادة
اكتشف المزيد