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طوكيو تسجل أكثر من ألف إصابة بكورونا قبل أيام من بداية الأولمبياد

أولمبياد طوكيو
طوكيو سجلت 1149 حالة إصابة بكورونا يوم الأربعاء

طوكيو تسجل أكثر من ألف إصابة بكورونا قبل أيام من بداية الأولمبياد

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طوكيو - د ب أ

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كشفت تقارير إعلامية يابانية يوم الأربعاء أن العاصمة طوكيو سجلت أكثر من ألف إصابة جديدة بعدوى فيروس كورونا المستجد خلال يوم واحد، وذلك قبل أيام من استضافتها لدورة الألعاب الأولمبية.

وسجلت طوكيو الأربعاء 1149 حالة إصابة جديدة بالعدوى، وهي المرة الأولى التي تتجاوز فيها الحصيلة اليومية بالعاصمة ألف إصابة منذ نحو شهرين.

وجاءت الزيادة في أعداد المصابين رغم فرض حالة الطوارئ في طوكيو للمرة الرابعة اعتبارا من الاثنين، وعلى مدار الأيام الـ25 الماضية، تزياد عدد المصابين بالعدوى بشكل متواصل.

ومن المقرر أن تفتتح دورة الألعاب الأولمبية في 23 يوليو الجاري، ويخشى الكثير من اليابانيين أن تتسبب الدورة في انتشار العدوى بشكل كبير.

ودائما ما أبدى أغلب اليابايين تأييدا لتأجيل الدورة الأولمبية مجددا أو إلغائها، علما أنها تأجلت من العام الماضي إلى العام الجاري بسبب جائحة كورونا، لكن اليابان واللجنة الأولمبية الدولية تمسكتا بتنفيذ خطة إقامة الدورة الأولمبية في موعدها الجديد هذا العام.

وقال الألماني توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية إن اليابان ليست بحاجة إلى القلق بشأن السلامة، لكنه رفض في الوقت نفسه الحديث والتكهن بتأثير جائحة كورونا على الدورة الأولمبية.

وفي إطار جهود التصدي لانتشار العدوى تقرر حظر حضور المشجعين سواء المحليين أو الأجانب لفعاليات الدورة الأولمبية.

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