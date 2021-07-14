قذيفة شيك تفوز بأجمل أهداف كأس أوروبا

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" يوم الأربعاء، أن هدف مهاجم جمهورية التشيك باتريك شيك من مسافة بعيدة أمام أسكتلندا فاز بالتصويت بجائزة أجمل هدف في بطولة أوروبا 2020.

واستغل شيك خروج الحارس ديفيد مارشال من مرماه وسدد من منتصف الملعب تقريبا ليهز شباك أسكتلندا في دور المجموعات. وبهذه التسديدة من 45.45 متر سجل مهاجم باير ليفركوزن هدفا من أبعد مسافة في تاريخ بطولة أوروبا.

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وذكر "يويفا" عبر موقعه على الإنترنت أن هدف شيك نال 800 ألف صوت تقريبا فيما جاء هدف الفرنسي بول بوغبا في مرمى سويسرا في المركز الثاني واحتل هدف الكرواتي لوكا مودريتش في مرمى اسكتلندا المركز الثالث.



وأنهى شيك البطولة متقاسما صدارة الهدافين مع البرتغالي كريستيانو رونالدو برصيد خمسة أهداف.