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ألمانيا.. استمرار التبديلات الخمسة وكشف موعد عودة الجماهير

جماهير بايرن ميونخ في موسم سابق

ألمانيا.. استمرار التبديلات الخمسة وكشف موعد عودة الجماهير

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ميونخ - رويترز

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أعلنت رابطة الدوري الألماني لكرة القدم اليوم الأربعاء السماح بإجراء خمسة تغييرات في الدرجتين الأولى والثانية واستقبال الجماهير من يوم 27 أغسطس.

وأعطى مجلس كرة القدم الحرية لمنظمي المسابقات للسماح للفرق باستخدام خمسة تغييرات في المباراة حتى نهاية 2022 وقررت الجمعية العمومية لرابطة الدوري الألماني تفعيل الخيار.

وأقيمت معظم مباريات الموسم الماضي بدون جماهير بسبب وباء كوفيد-19 ومنعت جماهير الفرق الزائرة. وقالت الرابطة إن ثالث أيام المباريات اختير لعودة الجماهير مع تحديد خمسة في المئة من التذاكر لجماهير الفرق الزائرة.

وأضافت "بمجرد رفع القيود تماما ستعود الجماهير الزائرة تلقائيا لنسبة 10 في المئة في كل مباراة".

وينطلق الموسم الجديد من الدوري يوم 13 أغسطس حيث يلعب حامل اللقب بايرن ميونيخ خارج ملعبه ضد بوروسيا مونشنغلادباخ.

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