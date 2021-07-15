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الهولندي روبن يعتزل كرة القدم

الهولندي المخضرم

الهولندي روبن يعتزل كرة القدم

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أمستردام - د ب أ

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أعلن الجناح الهولندي المخضرم آريين روبن اعتزال كرة القدم للمرة الثانية، بعدما عاد عن قراره في وقت سابق للعب مع فريق طفولته غرونينغن الهولندي.

وأكد روبن لاعب بايرن ميونخ الألماني سابقا أن اعتزاله "نهائي" وذلك بعد عام واحد من عودته لنادي طفولته، غرونينغن الهولندي.

وقال روبن، 37 عاما، عن اعتزاله هو "قرار صادق" رغم أن "قلبه الكروي كان يود الاستمرار"، لكنه أكد أهمية التحلي بالواقعية "أنا لست لاعبا في النادي لكن مشجعا لغرونينغين".

ورحل روبن عن بايرن في 2019 بعد عشرة أعوام قضاها في ميونخ، وحاول أن يسجل عودة مفاجئة في الموسم الماضي من خلال غرونينغن، لكي يساعد الفريق بشكل جزئي في أزمته مع جائحة كورونا. ولكن الإصابات عطلت مساعيه للعودة لمستواه المعهود حيث شارك في سبع مباريات فقط في الموسم الماضي.

وبدأ روبن مسيرته الاحترافية في غرونينغين عام 2000 وتضمنت مسيرته الاحتراف في إيندهوفن وتشيلسي وريال مدريد كما شارك في 96 مباراة مع منتخب هولندا. وشارك روبن مع منتخب هولندا في كأس العالم 2010 بجنوب إفريقيا قبل الخسارة في النهائي على يد إسبانيا.

وسجل روبن هدف الفوز لبايرن في نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2013 وفاز بالألقاب المحلية في كل الدوريات التي احترف بها.

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