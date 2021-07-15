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بيريز: أردت بيع روبرتو كارلوس.. واستبدال كاسياس ببوفون

مؤتمر سابق لكاسياس وبيريز

بيريز: أردت بيع روبرتو كارلوس.. واستبدال كاسياس ببوفون

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العربية.نت

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كشفت تسريبات فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد الحالي، الجديدة عن رغبته في وقت ما التعاقد مع الحارس الإيطالي جانلويجي بوفون خلفا للإسباني كاسياس وعن استغنائه عن روبرتو كارلوس مقابل التعاقد مع زامبروتا، بالإضافة إلى هجومه على عدد من الجهات الإعلامية الكبرى في إسبانيا بالإضافة إلى أسطورتي النادي السابقين راؤول غونزاليز وإيكر كاسياس واللاعب والمدرب السابق ميتشيل.

وكانت "إل كونفيدنسيال" بدأت نشر تسريبات صوتية لرئيس النادي العاصمي تعود إلى أعوام سابقة هاجم فيها لاعبون ومدربون وإداريون سابقون في ريال مدريد.

وبحسب التسريبات انتقد بيريز الإعلام في وقت سابق تحديدا صحف ماركا وآس ورؤساء تحريرها وصحفييها بالإضافة إلى مجموعة بريسا وقناة TV3.

وعاد بيريز في التسريبات لمهاجمة راؤول وكاسياس قائلا: راؤول مصدوم من النساء فقد تركته صديقته الأولى بعد أن قضى معها وقتا طويلا ولكن إذا كانت لديك مشاكل في المنزل فعليك أن تطلقها أو تنفصل عنها، أما كاسياس فهو قصير، ولا يستطيع أن يرى وسبق أن أخبرت جينيس بأن يختبر نظره لأنه لا يستطيع رؤية التسديدات أو الركلات الركنية.

وكشف بيريز عن رغبته بيع روبرتو كارلوس في 2006: كنت أريد بيع روبيرتو كارلوس لتشيلسي مقابل كارفاليو ومن ثم أوقع مع زامبورتا بمبلغ 2 يورو، كما كنت أريد التعاقد مع بوفون لأني لا أرى كاسياس حارسا مناسبا لريال مدريد، أما ميتشيل قام بطرد خوان ماتا من الفئات السنية لأنه أراد استبداله بابنه هذا خداع.

وأكد بيريز بأن نجوم ريال مدريد في فترة الثمانينات يودون كسب الأموال على حساب النادي مثل بوتراغينيو وميتشيل وغيرهم.

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