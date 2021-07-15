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كريستال بالاس يمدد عقد مدافعه وارد

كريستال يستعد للموسم مع مدربه الجديد فييرا

كريستال بالاس يمدد عقد مدافعه وارد

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لندن - د ب أ

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أعلن نادي كريستال بالاس الإنجليزي لكرة القدم اليوم الخميس تمديد التعاقد مع ظهيره الأيمن جويل وارد لمدة عامين.

وأمضى وارد المواسم التسعة الأخيرة في مسيرته الكروية بملعب (سيلهيرست بارك)، وسيمنحه هذا العقد الأخير استمرار ارتباطه بالفريق الملقب بـ(النسور) إلى ما يزيد من عقد من الزمان.

كان من المقرر أن يكون وارد، 30 عاما، لاعبا حرا هذا الصيف، لكنه يتطلع الآن لإضافة المزيد إلى مشواره مع كريستال بالاس، الذي خاض معه 273 مباراة بمختلف المسابقات، وذلك تحت قيادة مدربه الفرنسي الجديد باتريك فييرا.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) حديث وارد لمحطة كريستال بالاس التلفزيونية، حيث قال "أنا سعيد. أعتقد أنه من الرائع الالتزام بالمستقبل للنادي".

أضاف وارد "نحن ندرك أنه وقت مثير للنادي من حيث الطريقة التي تتشكل بها الأمور، لذلك أعتقد مع حضور مدرب جديد والموظفين أيضا، ستكون فترة مثيرة".

وأبرم فييرا أولى تعاقدات كريستال الصيفية الأسبوع الماضي، بعدما ضم مايكل أوليس، لاعب ريدينغ، ولكن لم يتم الكشف عن قيمة العقد.

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