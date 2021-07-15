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نابولي يمدد عقد دي لورنزو حتى 2026

المدافع الإيطالي

نابولي يمدد عقد دي لورنزو حتى 2026

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روما - د ب أ

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أعلن نادي نابولي الإيطالي لكرة القدم، عن تمديد عقد مدافعه جيوفاني دي لورينزو المتوج بكأس أوروبا مؤخراً مع منتخب إيطاليا.

وذكر النادي الإيطالي في بيان نشره عبر موقعه الرسمي، أنه مدد عقد اللاعب ليبقى في صفوف الفريق حتى نهاية يونيو عام 2026.

وكان دي لورينزو قد انضم إلى نابولي في صيف عام 2019 قادما من فريق إمبولي، حيث توج مع الفريق بلقب كأس إيطاليا موسم 2019 - 2020.

وتوج دي لورينزو مع منتخب إيطاليا بكأس أمم أوروبا لكرة القدم (يورو 2020) حيث شارك في المباراة النهائية أمام إنجلترا والتي فاز بها فريق بلاده بتغلبه على نظيره الإنجليزي 3 - 2 بضربات الترجيح بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي بنتيجة 1 - 1. وأنهى نابولي الموسم الماضي من الدوري الإيطالي في المركز الخامس.

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