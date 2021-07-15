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وست هام ينتظر مصير لينغارد قبل محاولة التعاقد معه

لعب لينغارد معارا الموسم الماضي

وست هام ينتظر مصير لينغارد قبل محاولة التعاقد معه

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لندن - د ب أ

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أبدى نادي وست هام يونايتد الإنجليزي ثقته في التعاقد مع جيسي لينغارد جناح فريق مانشستر يونايتد، لكنه ينتظر القرار الأخير في مستقبل اللاعب مع ناديه الحالي.

وذكرت شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية أن اللاعب البالغ من العمر 28 عاما عاد إلى مانشستر يونايتد ليشارك في تدريبات الفريق استعدادا للموسم الجديد، كما أنه سيعقد محادثات مع النرويجي أولي غونار سولشاير مدرب الفريق، مع تبقي عام واحد فقط على نهاية عقده مع يونايتد.

وأضافت أن وست هام تعاقد مع لينغارد على سبيل الإعارة في النصف الثاني من الموسم الماضي، حيث سجل تسعة أهداف للفريق الذي يدربه الاسكتلندي ديفيد مويز الأمر الذي نتج عنه عودته لصفوف المنتخب الإنجليزي.

وكان لينغارد ضمن قائمة مكونة من 33 لاعبا للمنتخب الإنجليزي خلال الاستعداد لمنافسات أمم أوروبا (يورو 2020)، كما شارك في مباراتين وديتين قبل انطلاق البطولة، قبل أن يتم استبعاده من ضمن سبعة لاعبين أخرين لم يضمهم غاريث ساوثغيت للقائمة النهائية للفريق. وأنهى وست هام الموسم الماضي من الدوري الإنجليزي في المركز السادس برصيد65 نقطة.

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