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أندرسون ينهي مغامرة وست هام ويعود إلى لاتسيو

قضى أندرسون 3 أعوام في وست هام

أندرسون ينهي مغامرة وست هام ويعود إلى لاتسيو

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روما - رويترز

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قال نادي وست هام يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الجمعة إن لاعب وسطه المهاجم فيليبي أندرسون عاد بناء على عقد دائم إلى ناديه السابق لاتسيو الإيطالي.

وكان أندرسون انضم لوست هام في 2018، وقالت وسائل إعلام بريطانية في هذا الوقت إن النادي اللندني دفع مبلغا قياسيا (على مستوى تعاقداته) مقابل الحصول على خدمات اللاعب البرازيلي وهو 35 مليون جنيه إسترليني. وخلال هذه الفترة أحرز أندرسون (28 عاما) 12 هدفا في 73 مباراة في جميع المنافسات.

وقالت وسائل إعلام بريطانية إن وست هام سيحصل على نحو أربعة ملايين جنيه إسترليني من لاتسيو لكنه أضاف بندا يتصل بإعادة البيع إلى العقد.

وكان أندرسون أمضى الموسم الماضي معارا إلى بورتو البرتغالي حيث شارك في 10 مباريات فقط في جميع المنافسات.

وأمضى أندرسون خمسة مواسم في صفوف لاتسيو ما بين 2013 و2018 بعد انتقاله إلى إيطاليا قادما من سانتوس البرازيلي.

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