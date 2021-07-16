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أياكس يمدد عقد تاديتش

أياكس يمدد عقد تاديتش

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برلين - د ب أ

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حسم اللاعب دوشان تاديتش موقفه من محاولات نادي ميلان الإيطالي لكرة القدم لضمه حيث قطع الطريق على النادي الإيطالي العريق بتوقيع عقد جديد مع ناديه أياكس الهولندي لمدة ثلاث سنوات.

وكانت بعض التقارير أشارت إلى اقتراب تاديتش قائد فريق أياكس من الانتقال لميلان ، الذي عاد إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل 2021 - 2022 بعدما أنهى الموسم الماضي في المركز الثاني بالدوري الإيطالي.

ولكن تاديتش، 32 عاما، اختار البقاء في أمستردام ، ووقع اليوم الجمعة على عقد جديد مع أياكس حتى يونيو 2024 ليكون اللاعب مدد بهذا عقده القديم مع الفريق لعام واحد. وكان مقررا أن يمتد العقد القديم حتى نهاية موسم 2022 - 2023 .

وانتقل تاديتش إلى أياكس في 2018 قادما من ساوثهامبتون الإنجليزي ، ولعب دورا بارزا في بلوغ الفريق المربع الذهبي لدوري أبطال أوروبا في نفس الموسم.

وقال مارك أوفرمارس مدير الكرة بنادي أياكس ، في تصريحات على الموقع الرسمي للنادي : "ليس سرا أن دوشان لعب دورا مهما للغاية بالفريق داخل وخارج الملعب. إنه قائد حقيقي. ولهذا ، من الرائع أن نحتفظ به في الفريق لفترة أطول".

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