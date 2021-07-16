بيريز يهاجم فيغو ويصفه بالأسوأ مع راؤول

عادت تسريبات فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد إلى الواجهة بعد هجوم آخر على لاعبين سابقين في النادي الملكي بالإضافة إلى رامون كالديرون الرئيس السابق.

وكشفت صحيفة "إل كونفدنسيال" الإسبانية عن تسريب صوتي جديد لبيريز يعود إلى عام 2012 هاجم فيه لاعبي ريال مدريد السابقين البرتغالي لويس فيغو والإسباني غوتي.

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ووصف بيريز غوتي بأنه "عدو نفسه" مستغربا رغبة راديو كادينا سير وكوبي للعمل معه قبل أن يقول بأنهم أرادوا توظيف شخص "أحمق" وأنهم في النهائي سيتخلون عنه.

وأضاف بيريز "غوتي استطاع خداع كالديرون، رئيس ريال مدريد من 2006 حتى 2009، فبعد أن يلعب مباراتين بشكل جيد يقنعك لأنك لم تعرفه كما أعرفه أنا".

وقال بيريز عن فيغو إنه مثل راؤول لاعب شديد السمية وهما من أسوأ اللاعبين على عكس الفرنسي زيدان الذي كان "الأفضل"، مشيرا إلى أن البرتغالي كان سيئا