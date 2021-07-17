أبيان عن التسريبات: القادم أخطر مما ظهر

كشف الصحفي الإسباني خوسيه أبيان، المتهم الرئيسي بتسريب تسجيلات فلورنتيو بيريز رئيس ريال مدريد الصوتية أن لا علاقة له بها مضيفا بأن سبب تسجيله لها يعود لتهديده بالسجن.

وفي لقاء خلال نشرة الرياضة في "العربية" كشف أبيان أنه ليس مصدر التسريبات الصوتية التي بدأت صحيفة إل كونفدنسيال بنشرها مؤخرا رغم ظهور بعضها في كتابه الذي أصدره قبل 6 أعوام.

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وأضاف الصحفي الإسباني المخضرم: لا أعلم من الجهة المسربة للتسجيلات وسبب تسجيلي هو أني هددت بالسجن من قبل ريال مدريد حينها وكان يجب أن أدافع عن نفسي.

ولدى سؤاله عن ذهبه للمحكمة أوضح أبيان: سأطلب منهم دليلا واحدا بأني طلبت 10 ملايين يورو مقابل عدم نشر التسجيلات، ولن أذكر اسم ريال مدريد.

وأكد أبيان في الختام بأن التسريبات التي ظهرت ليست بخطورة ما تبقى من المعلومات التي ذكرها في كتابه مضيفا بأنه يعتبر نفسه أحد المتفرجين الذين ينتظرون تسريبات إل كونفدنسيال.