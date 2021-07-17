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إصابة أشرف حكيمي بفيروس كورونا

انتقل حكيمي حديثا من إنتر ميلان

إصابة أشرف حكيمي بفيروس كورونا

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باريس - فرانس برس

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أصيب ظهير باريس سان جيرمان الفرنسي الدولي المغربي أشرف حكيمي بفيروس كورونا وهو يخضع حالياً للحجر الصحي، بحسب ما أكد مصدر مقرب من النادي لوكالة فرانس برس يوم السبت.

وشارك حكيمي (22 عاماً) للمرة الأولى مع فريق العاصمة الفرنسية يوم الأربعاء في مباراة ودية فاز فيها سان جيرمان على فريق لومان من الدرجة الثالثة، بعد انتقاله الأسبوع الماضي من إنتر الإيطالي في مقابل 60 مليون يورو.

وغاب حكيمي السبت عن مباراة تحضيرية مع فريق شامبلي من الدرجة الثالثة أيضاً، ومن المقرر أن يغيب عن الملاعب في مباراتي الأسبوع المقبل مع أوغسبورغ وجنوى.

وفي الموسم الماضي، أصيب ستة لاعبين من باريس سان جيرمان بكوفيد-19، واضطر حينها كل من البرازيلي نيمار، كيليان مبابي، الأرجنتينيين أنخل دي ماريا ولياندرو باريديس للخضوع إلى حجر صحي إثر عودتهم من إجازة في إيبيزا عقب هزيمتهم في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام بايرن ميونخ الألماني.

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