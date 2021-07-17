البرازيلي آرثر يغيب عن يوفنتوس لثلاثة أشهر

سيغيب لاعب الوسط البرازيلي آرثر ميلو عن يوفنتوس الإيطالي لثلاثة أشهر وبالتالي لن يكون مع الفريق حين يبدأ مشواره نحو استعادة لقب الدوري المحلي من إنتر ميلان، وذلك بعد خضوعه لعملية جراحية في ساقه اليسرى.

وعانى لاعب برشلونة الإسباني السابق في الأشهر الأخيرة من مشكلة في في الغشاء الموجود بين قصبة الساق وشظية ساقه اليمنى، ما أضطر ابن الـ24 عاماً لإجراء عملية جراحية "ناجحة" بحسب ما أفاد يوفنتوس، مضيفاً "عملية التعافي تحتاج تقريباً لثلاثة أشهر".

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وتنازل يوفنتوس الموسم المنصرم عن لقب الدوري الإيطالي لصالح إنتر ميلان بعدما احتكره طيلة تسعة أعوام، ما تسبب بإقالة أندريا بيرلو والاستعانة مجدداً بماسيميليانو أليغري للاشراف على الفريق بعد عامين على رحيله. ويبدأ يوفنتوس مشواره في الدوري المحلي على أرض أودينيزي في 22 أغسطس.