.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

البرازيلي آرثر يغيب عن يوفنتوس لثلاثة أشهر

انتقل البرازييل إلى يوفنتوس قادما من برشلونة

البرازيلي آرثر يغيب عن يوفنتوس لثلاثة أشهر

متابع الغاء المتابعة

ميلان - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

سيغيب لاعب الوسط البرازيلي آرثر ميلو عن يوفنتوس الإيطالي لثلاثة أشهر وبالتالي لن يكون مع الفريق حين يبدأ مشواره نحو استعادة لقب الدوري المحلي من إنتر ميلان، وذلك بعد خضوعه لعملية جراحية في ساقه اليسرى.

وعانى لاعب برشلونة الإسباني السابق في الأشهر الأخيرة من مشكلة في في الغشاء الموجود بين قصبة الساق وشظية ساقه اليمنى، ما أضطر ابن الـ24 عاماً لإجراء عملية جراحية "ناجحة" بحسب ما أفاد يوفنتوس، مضيفاً "عملية التعافي تحتاج تقريباً لثلاثة أشهر".

وتنازل يوفنتوس الموسم المنصرم عن لقب الدوري الإيطالي لصالح إنتر ميلان بعدما احتكره طيلة تسعة أعوام، ما تسبب بإقالة أندريا بيرلو والاستعانة مجدداً بماسيميليانو أليغري للاشراف على الفريق بعد عامين على رحيله. ويبدأ يوفنتوس مشواره في الدوري المحلي على أرض أودينيزي في 22 أغسطس.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
أزمة حلا شيحة تتصاعد.. دعم زوجي وغضب فني أزمة حلا شيحة تتصاعد.. دعم زوجي وغضب فني
لنجاة مرضى السكري أثناء الجائحة.. نصائح من الصحة العالمية لنجاة مرضى السكري أثناء الجائحة.. نصائح من الصحة العالمية
الأكثر قراءة
أزمة حلا شيحة تتصاعد.. دعم زوجي وغضب فني أزمة حلا شيحة تتصاعد.. دعم زوجي وغضب فني
شاهد.. العربية تبث اعترافات قاتل هشام الهاشمي بعد إعلان القبض عليه شاهد.. العربية تبث اعترافات قاتل هشام الهاشمي بعد إعلان القبض عليه
السيسي: المساس بأمن مصر القومي خط أحمر السيسي: المساس بأمن مصر القومي خط أحمر
"شاومي" الصينية تتفوق على "أبل" وتخطف المرتبة الثانية عالمياً
أي قاع قد تصله أي قاع قد تصله "بيتكوين"؟.. هذه تقديرات الخبراء لأدنى سعر
دون قصد..قتلت بريطانيا 2200 جندي سوفيتي دون قصد..قتلت بريطانيا 2200 جندي سوفيتي
قبل أن تذهب
هذه قصة المعمرة السورية زهرة الزيدلاني 115 عاماً مع فيروس كورونا
هذه قصة المعمرة السورية زهرة الزيدلاني 115 عاماً مع فيروس كورونا
اكتشف المزيد