دورتموند يخسر أمام بوخوم ودياً بثلاثية

خسر فريق بوروسيا دورتموند حامل لقب بطولة كأس ألمانيا 1 - 3 أمام بوخوم الصاعد حديثا لدوري الدرجة الأولى اليوم السبت ضمن بطولة ودية في دويسبورغ.

وسجل سوما نوفوثني وسيلفر جانفولا وهيربرت بوكهورن أهداف بوخوم فيما تكفل ماركو باساليتش بتسجيل الهدف الوحيد لدورتموند.

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ويفتقد دورتموند لجهود العديد من لاعبيه الأساسيين بعد مشاركتهم في يورو 2020 وبالتالي حصل مجموعة من اللاعبين من فرق الشباب بالنادي على فرصة المشاركة أمام بوخوم.

وكان من المفترض أن يشارك دويسبورغ أيضا في البطولة لكن ثلاثة من لاعبي الفريق المنافس بالدرجة الثالثة، تبين إصابتهم بفيروس كورونا المستجد يوم الجمعة، لينسحب الفريق من البطولة الودية.