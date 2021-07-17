.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

روكا يغيب عن بايرن ميونخ عدة أسابيع

لاعب الوسط الإسباني

روكا يغيب عن بايرن ميونخ عدة أسابيع

متابع الغاء المتابعة

ميونخ - د ب أ

نشر في: آخر تحديث:

أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم اليوم السبت غياب لاعبه الإسباني، مارك روكا، عن صفوف الفريق بسبب الإصابة.

وأوضح بايرن ميونخ أن لاعب خط الوسط أُصِيْبَ بتمزق في الكاحل الخارجي للقدم اليسرى أثناء التدريبات، مشيرا إلى أن علاج اللاعب، 24 عاما، لن يتطلب تدخلا جراحيا.

كان روكا انتقل من صفوف اسبانيول برشلونة إلى بايرن في /أكتوبر الماضي، ولم يشارك الموسم الماضي سوى في ست مباريات بالدوري مع النادي البافاري، ودخل التشكيل الأساسي للفريق مرتين فقط.

ويلعب بايرن اليوم أمام كولون في أول مباراة تجريبية تحت قيادة المدير الفني الجديد يوليان ناغلسمان، وسيغيب كل اللاعبين الأساسيين تقريبا عن هذه المباراة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
3 زيجات وحجاب واعتزال وعودة.. حكاية حلا شيحة التائبة من الفن  3 زيجات وحجاب واعتزال وعودة.. حكاية حلا شيحة التائبة من الفن 
بفضل سفينة تائهة وساموراي.. بدأت علاقة هولندا واليابان بفضل سفينة تائهة وساموراي.. بدأت علاقة هولندا واليابان
الأكثر قراءة
"شاومي" الصينية تتفوق على "أبل" وتخطف المرتبة الثانية عالمياً
أزمة حلا شيحة تتصاعد.. دعم زوجي وغضب فني أزمة حلا شيحة تتصاعد.. دعم زوجي وغضب فني
والد حلا شيحة يتبرأ من تصريحاتها: والد حلا شيحة يتبرأ من تصريحاتها: "دي مش بنتي اللي أعرفها"!
رغم فوائده العديدة.. لا تتناول البطيخ إذا كنت تعاني من هذه الأمراض! رغم فوائده العديدة.. لا تتناول البطيخ إذا كنت تعاني من هذه الأمراض!
مسؤولون أميركيون: نظرية تسرب كورونا من مختبر ووهان موثوقة  مسؤولون أميركيون: نظرية تسرب كورونا من مختبر ووهان موثوقة 
شاهد.. شيرين تؤدي التحية العسكرية للرئيس السيسي شاهد.. شيرين تؤدي التحية العسكرية للرئيس السيسي
قبل أن تذهب
ثلاثة أقاليم ترسل تعزيزات للقوات الحكومية في تيغراي
ثلاثة أقاليم ترسل تعزيزات للقوات الحكومية في تيغراي
اكتشف المزيد