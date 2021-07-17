ميلان يعلن تعاقده مع جيرو

أعلن ميلان وتشيلسي اليوم السبت انضمام المهاجم الفرنسي الدولي أوليفييه جيرو إلى النادي المنافس في الدوري الإيطالي لكرة القدم قادما من تشيلسي اللندني بطل أوروبا.

ولم يحدد ميلان مبلغ الصفقة أو مدة التعاقد لكن وسائل إعلام بريطانية قالت إنه سيدفع نحو مليون يورو مقابل الحصول على خدمات اللاعب الفرنسي المخضرم الذي يتوقع أن يرتبط معه بعقد لمدة عامين.

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وكان جيرو انضم لتشيلسي قادما من أرسنال مقابل مبلغ قدرته وسائل إعلام بنحو 18 مليون جنيه إسترليني في يناير 2018.

وفي يونيو الماضي تعاقد ميلان مع فيكايو توموري لاعب تشيلسي بناء على عقد دائم بعد أن أمضى المدافع النصف الثاني من الموسم الماضي في صفوفه على سبيل الإعارة.

واحتل ميلان المركز الثاني بين فرق الدوري الإيطالي في نهاية الموسم الماضي وسيبدأ مسيرته في الموسم الجديد للبطولة خارج أرضه في مواجهة سامبدوريا في 22 أغسطس المقبل.