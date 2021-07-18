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اعتقال أوزبكي متهم باغتصاب زميلته في الملعب الأولمبي

طوكيو الملعب الأولمبي
الملعب الأولمبي في طوكيو سيحتضن الحفل الختامي لأولمبياد 2020

اعتقال أوزبكي متهم باغتصاب زميلته في الملعب الأولمبي

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طوكيو - فرانس برس

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أعلنت شرطة طوكيو، الأحد، توقيف أوزبكي يعمل في موقع خاص بالألعاب الأولمبية بعد اتهامه بالاغتصاب من قبل امرأة تعمل أيضا في لجنة الألعاب الأولمبية التي تفتتح الجمعة.

وقالت إدارة شرطة العاصمة طوكيو لوكالة "فرانس برس" إن الأوزبكي، وهو طالب جامعي يُدعى دافرونبيك رحمتلاييف، اغتصب الضحية في العشرينات من عمرها مساء الجمعة، دون تحديد المكان.

وبحسب وسائل إعلام محلية، تعرف المشتبه به على المرأة اليابانية خلال النهار واعتدى عليها بالقرب من مقاعد المتفرجين في الاستاد الأولمبي بعد أن شاهدا بروفة لحفل افتتاح أولمبياد 2020.

وأوضحت وكالة الأنباء "كيودو" أن كليهما يعملان بدوام جزئي في إطار تنظيم الأولمبياد وعملا في الملعب، قبل مشاهدة البروفة.

واضطر المنظمون إلى منع المتفرجين من حضور جميع الأحداث الأولمبية في العاصمة اليابانية، بما في ذلك حفل الافتتاح.

كما سيتم استخدام الملعب الأولمبي (68 ألف مقعد) للحفل الختامي، وكذلك لألعاب القوى وبعض مباريات كرة القدم.

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