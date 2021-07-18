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ميلان يتعاقد مع المدافع السنغالي بالو-توريه

توري ميلان
توريه شارك في 74 مباراة مع موناكو

ميلان يتعاقد مع المدافع السنغالي بالو-توريه

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ميلان - رويترز

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أعلن فريقا ميلان وموناكو يوم الأحد أن النادي المنافس في الدوري الإيطالي لكرة القدم تعاقد مع المدافع السنغالي الأيسر فودي بالو-توريه لاعب موناكو الفرنسي لمدة أربعة أعوام.

وبدأ اللاعب السنغالي الدولي (24 عاما) مسيرته في الملاعب في صفوف باريس سان جيرمان قبل الانتقال إلى ليل في 2017 حيث كان ظهوره الأول في دوري الدرجة الأولى الفرنسي.

ومع ليل شارك بالو-توريه في 47 مباراة خلال 18 شهرا ثم انضم إلى موناكو في يناير 2019 وشارك معه في 74 مباراة.

كما شارك في ثماني مباريات مع منتخب فرنسا تحت 21 عاما قبل التحول لتمثيل السنغال إذ شارك لأول مرة مع منتخبها الأول في مارس الماضي.

وفي ميلان سيتنافس بالو-توريه على مركز الظهير الأيسر مع تيو هرنانديز بينما يستعد فريق المدرب ستيفانو بيولي للعودة إلى دوري أبطال أوروبا بعد غياب استمر سبعة أعوام.

واحتل ميلان المركز الثاني بين فرق الدوري الإيطالي خلف جاره إنتر ميلان في نهاية الموسم الماضي وسيبدأ مسيرته في الموسم الجديد للبطولة خارج أرضه في مواجهة سامبدوريا في 22 أغسطس المقبل.

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