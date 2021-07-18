هالاند حزين بسبب انتقال سانشو إلى مانشستر يونايتد

أعرب إرلينغ هالاند لاعب نادي بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم عن أسفه لرحيل زميله جادون سانشو إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي.



وفي مقابلة مع قناة "ستاديوم أسترو" الماليزية على موقع يوتيوب، قال هالاند عن زميله في خط الهجوم: جادون وإننا كنا نفهم بعضنا بشكل جيد للغاية، وهو لاعب ممتاز، ومن المحزن بالطبع أنه سيرحل لكن هذه هي كرة القدم.



وأعرب النرويجي الدولي عن تفاؤله حيال قدرة ناديه على سد الفجوة التي أحدثها رحيل سانشو، وقال: لدينا لاعبون آخرون أتفاهم معهم بشكل جيد، وسيكون الأمر أفضل.



وأشار هالاند (20 عاماً) إلى أنه يتطلع إلى التعاون مع المدير الفني الجديد لدورتموند ماركو روزه، وزاد: أعرفه من ستة شهور قضيناها في سالزبورغ.



وفيما يتعلق بالشهور المقبلة تحت قيادة روزه، قال هالاند إنها ستكون مشابهة للفترة التي قضاها في سالزبورغ، وأتبع: تدريب قاس وكثير من الضغط والكثير من الجري والكثير من الهجوم.

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