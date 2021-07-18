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3 إصابات بكورونا في منتخب جنوب إفريقيا الأولمبي

منتخب جنوب إفريقيا
من وصول بعثة جنوب إفريقيا إلى اليابان

3 إصابات بكورونا في منتخب جنوب إفريقيا الأولمبي

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طوكيو - رويترز

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أكدت جنوب إفريقيا ظهور ثلاث حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في منتخبها الأولمبي لكرة القدم الذي يستعد للمشاركة في الدورة الصيفية في العاصمة اليابانية طوكيو من بينهم اللاعبان تابيسو مونياني وكاموهيلو ماهلاتسي، كما جاءت نتيجة فحص محلل الفيديو ماريو ماشا إيجابية لدى الوصول إلى طوكيو.

وسيبدأ المنتخب الأولمبي لجنوب إفريقيا منافسته في الدورة بمواجهة منتخب الدولة المضيفة الخميس المقبل، وسيلتقي الفريق بعد ذلك مع منتخبي المكسيك وفرنسا.

وقال مكسوليسي سيبام مدرب الفريق في بيان أصدره الاتحاد الجنوب إفريقي لكرة القدم يوم الأحد: لدينا في معسكر الفريق هنا ثلاث حالات إيجابية.. لاعبان ومسؤول.

وأشار المدرب إلى أن الفريق نتيجة لذلك دخل في عزل صحي قبل السماح له بالتدريب وهو ينتظر نتائج الفحوص التي أجريت في ساعة مبكرة من يوم الأحد.

وقال المدرب أيضا: هذا الموقف المؤسف حرمنا من أول تدريب مكثف الليلة الماضية.

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