إصابة لاعب تشيكي في كرة الطائرة الشاطئية بكورونا

كشفت اللجنة الأولمبية التشيكية يوم الاثنين أن أوندريه بروشيتش لاعب الفريق التشيكي في الكرة الطائرة الشاطئية ثبت إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في قرية الرياضيين في طوكيو.

ويوم السبت، قال الفريق التشيكي، إن أحد أفراده ثبت إصابته بالفيروس بعد وصوله إلى طوكيو على متن رحلة طيران قادمة من براغ.

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وزاد مارتن دوكتور، المدير الرياضي للجنة الأولمبية التشيكية، في بيان: لسوء الحظ، جاءت نتيجة فحص لاعب الكرة الطائرة الشاطئية أوندريه بروشيتش إيجابية من خلال عينة أخذت خلال الاختبار اليومي في القرية الأولمبية يوم الأحد.

وكان من المقرر أن يخوض بروشيتش (26 عاما) مباراته الأولى في 26 يوليو ، وهو أمر قال الفريق إنه مستبعد الآن بسبب متطلبات العزل.

وتقام أغلب المسابقات في الألعاب الأولمبية، التي تأجلت عاما واحدا بسبب الجائحة العالمية، بدون جماهير وفي ظل إجراءات حجر صحي صارمة.

وبدأ أغلب الرياضيين في الوصول إلى طوكيو للمشاركة في الألعاب الأولمبية التي تقام في الفترة من 23 يوليو وحتى الثامن من أغسطس.