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الاتحاد الآسيوي يلغي حفل جوائزه السنوية مجدداً

الاتحاد الآسيوي
الاتحاد القاري ألغى الحفل للعام الثاني على التوالي

الاتحاد الآسيوي يلغي حفل جوائزه السنوية مجدداً

متابع الغاء المتابعة

كوالالمبور - رويترز

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أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يوم الاثنين إلغاء حفل جوائز 2021 للعام الثاني على التوالي بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وقال الاتحاد الآسيوي في بيان إن اللجنة التنفيذية قررت بالتعاون مع الاتحاد القطري لكرة القدم إلغاء الحفل السنوي للجوائز، والذي كان من المقرر إقامته في الدوحة.

وأضاف البيان: في ظل أن جائحة كورونا تستمر في حصد الأرواح حول العالم وداخل آسيا، شعر الاتحادان الآسيوي والقطري بأنه لن يكون من الملائم تنظيم مثل هذا الحدث، لذا قررت اللجنة التنفيذية بالاتحاد الآسيوي للعام الثاني على التوالي إلغاء الحفل الذي كان مقررا في نوفمبر 2021.

وأكد الاتحاد الآسيوي أن حفل جوائز 2022 سيقام أيضا في قطر لكن مع تغيير موعده إلى يناير 2023.

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