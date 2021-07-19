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سولشاير: يجب اختيار أفضل طريقة لعلاج راشفورد

سولشاير راشفورد
راشفورد يعاني من إصابة في الكتف

سولشاير: يجب اختيار أفضل طريقة لعلاج راشفورد

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مانشستر - رويترز

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كشف أولي غونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد أن عملاق الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لم يقرر بعد إذا كان لاعبه ماركوس راشفورد سيخضع لجراحة لعلاج إصابة في الكتف.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية"بي.بي.سي" الأسبوع الماضي أنه من المرجح أن يغيب راشفورد عن بداية الموسم بعدما قرر الخضوع لجراحة، وربما يبتعد لفترة تبلغ حوالي 12 أسبوعا.

وعانى راشفورد مؤخرا من هذه الإصابة خلال الجزء الأخير من الموسم الماضي، ولم يشارك سوى في القليل من الدقائق مع إنجلترا خلال مشوارها نحو الوصول إلى نهائي بطولة أوروبا.

وردا على سؤال من الصحافيين بعد الفوز 2-1 على ديربي كاونتي وديا استعدادا للموسم الجديد بخصوص خضوع راشفورد لجراحة، قال سولشاير: لا. نحن نبحث عن أفضل الحلول، يجب أن نختار أفضل طريق له وللنادي. لا نزال نناقش الأمر مع الخبراء.

وأكد سولشاير أن لاعب الوسط جيسي لينغارد، الذي تألق خلال إعارته إلى وست هام يونايتد الموسم الماضي وسجل تسعة أهداف وصنع خمسة أهداف، يرغب بشدة في التنافس على مكان في تشكيلة مانشستر يونايتد.

وأضاف أولي: ما فعله الموسم الماضي هو مستوى جيسي الحقيقي. لقد أظهرنا قرب نهاية الموسم أننا نفتقد الخيارات، ويعد جيسي ضمن خططنا في الوقت الحالي.

واحتل يونايتد المركز الثاني في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي وبفارق 12 نقطة عن جاره مانشستر سيتي البطل.

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