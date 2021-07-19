عودة غاميرو إلى فرنسا عبر بوابة ستراسبورغ

يعود المهاجم الدولي السابق الفرنسي كيفن غاميرو إلى ستراسبورغ الذي بدأ مسيرته معه، في صفقة لمدة عامين بحسب ما أعلن النادي الأحد.

وانضم المهاجم البالغ 34 عاماً والذي خاض 13 مباراة دولية وسجل 3 أهداف، إلى الـ "ليغ1" عبر بوابة ستراسبورغ بصفقة حرة بعد ثلاثة أعوام دافع خلالها عن قميص فالنسيا الاسباني.

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ونشأ غاميرو في ستراسبورغ ولعب في صفوفه بين عامي 2005 و2008، قبل أن ينضم إلى لوريان حيث بقي حتى عام 2011 ومن ثم إلى باريس سان جرمان.

عبّر الرئيس مارك كيلر عن سعادته في الصفحة الرسمية للنادي قائلاً "هي عودة طفل من النادي، تخرج من الأكاديمية. إنه عائد إلى المنزل ليحمل كل ثقل خبرته ومسيرته الاستثنائية".

وردّ المهاجم الباريسي السابق المتوج بطلاً لفرنسا في عام 2013، التحية لرئيسه الجديد قائلاً "لقد نشأت هنا، وخطوت خطواتي الاحترافية الأولى والتقيت أيضًا بزوجتي. لقد حان وقت العودة".

ويعود غاميرو إلى الدوري الفرنسي للمرة الأولى منذ رحيله عن باريس سان جرمان في 2013، وبعد ثمانية أعوام قضاها في الدوري الاسباني متنقلاً بين أندية إشبيلية (2013-2016)، أتلتيكو مدريد (2016-2018) وفالنسيا (2018-2021)، فاز خلالها بلقب مسابقة الدوري الاوروبي "يوروبا ليغ" أربع مرات، منها 3 مرات مع إشبيلية ومرة مع نادي العاصمة، وبالكأس المحلية مع فريق "الخفافيش" (لقب فالنسيا) في عام 2019.