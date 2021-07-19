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قرعة دوري أبطال أوروبا تضع فيتوريا في مواجهة جيسوس مجدداً

جيسوس فيتوريا
فيتوريا وجيسوس إبان تواجدهما في ديربي بنفيكا

قرعة دوري أبطال أوروبا تضع فيتوريا في مواجهة جيسوس مجدداً

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العربية.نت

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وضعت قرعة الدور الثالث من تصفيات دوري أبطال أوروبا المدربين البرتغاليين روي فيتوريا وجورجي جيسوس في مواجهة عاصفة مجدداً، عندما يلتقي فريقاهما سبارتاك موسكو الروسي وبنفيكا البرتغالي مطلع الشهر المقبل.

وسيلعب بنفيكا الذي يدربه جورجي جيسوس أمام سبارتاك موسكو فريق روي فيتوريا ذهاباً يوم 3 أغسطس، وإياباً في العاشر من الشهر ذاته، في سبيل الوصول إلى الدور الفاصل الذي يأخذ الفائز إلى دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، والخاسر إلى بطولة الدوري الأوروبي.

وعرف الثنائي بمنافستهما في ديربي لشبونة، عاصمة البرتغال، إذ كان جيسوس مدرباً لبنفيكا قبل الانتقال إلى الغريم التقليدي سبورتينغ لشبونة، فيما قررت إدارة الأول حينها الاستعانة بروي فيتوريا خلفاً له.

وفي 2018 انتقل جورجي جيسوس إلى تدريب الهلال السعودي، وتعاقد الغريم التقليدي النصر مع روي فيتوريا شهر يناير من العام اللاحق، إلا أنهما لم يتقابلا في السعودية في ديربي الرياض الشهير، وذلك بعد إقالة جيسوس في ذات الشهر الذي وصل فيه فيتوريا إلى مقاعد بدلاء الأصفر.

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