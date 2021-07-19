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ميلان يمدد إعارة دياز.. ويمنحه الرقم 10

براهيم دياز
دياز أمضى الموسم الماضي مع ميلان

ميلان يمدد إعارة دياز.. ويمنحه الرقم 10

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ميلان - رويترز

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أعلن ميلان المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم يوم الاثنين أنه تعاقد مع لاعب الوسط المهاجم براهيم دياز لمدة عامين على سبيل الإعارة من ريال مدريد.

وعاد اللاعب البالغ عمره 21 عاما إلى ميلان الذي قضى فيه الموسم الماضي على سبيل الإعارة أيضا، إذ سجل سبعة أهداف لفريق المدرب ستيفانو بيولي في كافة المسابفات.

وأضاف النادي أن دياز سيرتدي القميص رقم 10 بعد رحيل هاكان شالهان أوغلو إلى إنتر ميلان المنافس المحلي وبطل الدوري في صفقة مجانية.

وانضم دياز إلى ريال مدريد من مانشستر سيتي في يناير 2019 وخاض ست مباريات في الدوري الإسباني في الموسم التالي الذي قاد فيه المدرب الفرنسي زين الدين زيدان الفريق للفوز باللقب.

وانضم إلى تشكيلة المنتخب الإسباني الأول في يونيو الماضي بعد إصابة العديد من اللاعبين بفيروس كورونا، وخاض مباراته الدولية الأولى في مباراة ودية أمام ليتوانيا انتهت بالفوز 4-صفر.

ويبدأ ميلان، الذي حل في المركز الثاني الموسم الماضي خلف إنتر البطل، الموسم على ملعب سامبدوريا في 22 أغسطس المقبل.

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