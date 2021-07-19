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وزراء بريطانيون يطلبون الإشراف على مراجعة أحداث ويمبلي

ويمبلي
المباراة النهائية لكأس أوروبا الأخيرة شهدت الكثير من أحداث الشغب والفوضى

وزراء بريطانيون يطلبون الإشراف على مراجعة أحداث ويمبلي

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لندن - رويترز

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كشفت صحيفة "التايمز" أن وزراء بريطانيين طالبوا بإشراف مستقل على مراجعة الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم لشعب المشجعين في ويمبلي بعد وقوع أحداث في نهائي بطولة أوروبا بين إيطاليا وإنجلترا.

وشهدت المباراة النهائية، التي حسمتها إيطاليا بركلات الترجيح، بعض الاشتباكات بين المشجعين والمسؤولين داخل وحول الاستاد.

وكانت الشرطة قد حثت المشجعين على عدم التوجه إلى ويمبلي دون امتلاك تذاكر، لكن بعض الجماهير اخترقت الحواجز الأمنية ودخلت نحو المنطقة المحيطة في ويمبلي قبل انطلاق المباراة في 11 يوليو.

وأعلن الاتحاد الإنجليزي بعد ذلك أنه سيراجع الانتهاكات الأمنية وشغب المشجعين.

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