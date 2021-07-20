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الإصابة تحرم نجمة هولندا من المشاركة في الأولمبياد

سبيتسه هولندا السويد
سبيتسه "يساراً" خلال مباراة سابقة أمام منتخب السويد

الإصابة تحرم نجمة هولندا من المشاركة في الأولمبياد

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طوكيو - رويترز

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انسحبت شريدا سبيتسه من تشكيلة منتخب هولندا للسيدات لكرة القدم المشارك في ألعاب طوكيو بسبب إصابة في الركبة تعرضت لها خلال التدريبات يوم الاثنين في ضربة موجعة لآمال بلادها في تحقيق الذهبية الأولمبية.

وخاضت اللاعبة البالغ عمرها 31 عاما 188 مباراة مع منتخب هولندا وهي من الأعمدة الرئيسية للفريق بطل أوروبا ووصيف بطل كأس العالم 2019 والمرشح بقوة لنيل ميدالية في اليابان.

وقالت سبيتسه لوسائل إعلام هولندية يوم الثلاثاء بعد إصابتها بتمزق في الأربطة عقب التحام خلال التدريبات: حلمي الكبير تبخر فجأة. الكلمات تعجز عن التعبير عن المرارة التي أشعر بها حاليا، كنت أبذل قصارى جهدي دائما في الالتحامات خلال التدريبات. عانيت هذه المرة من سوء حظ. إنها انتكاسة كبيرة لي وللمنتخب.

وأبدت سارينا فيجمان مدربة هولندا التي سيستهل فريقها مشواره في المجموعة السادسة بمواجهة زامبيا الأربعاء تعاطفها مع سبيتسه في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء.

وقالت المدربة: كرة القدم كانت محور حياتها كلها وكانت تسعى للتألق في هذه الألعاب. إنه أمر مؤلم لها وضربة موجعة للفريق. إنها لاعبة مهمة جدا داخل وخارج الملعب.

وستحل جويل سميتس لاعبة فولفسبورغ محل سبيتسه في البطولة.

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