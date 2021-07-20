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القبض على لاعب متهم بممارسة الجنس مع قاصر.. وإيفرتون يصدر بياناً

مقر نادي إيفرتون
مقر نادي إيفرتون

القبض على لاعب متهم بممارسة الجنس مع قاصر.. وإيفرتون يصدر بياناً

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العربية.نت

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أعلن إيفرتون المنافس بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الثلاثاء، أنه أوقف لاعبا بالفريق الأول لم يحدد اسمه لحين انتهاء تحقيق للشرطة وذلك عقب وقت قصير من بث شبكة "سكاي سبورت" خبراً عن القبض على لاعب من أحد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز بتهمة ممارسة الجنس مع قاصر.

وقالت "سكاي سبورت" إن لاعباً يبلغ من العمر 31 عاماً تم إيقافه من قبل الشرطة للتحقيق في اتهامات تتعلق بممارسة الجنس مع قاصر، بينما أصدرت شرطة مانشستر الكبرى بياناً جاء فيه أنها تحقق مع رجل يبلغ من العمر 31 عاماً دون إضافة تفاصيل أكثر.

وأشار إيفرتون في بيان عبر موقعه على الإنترنت: سيواصل النادي دعم السلطات في كل الاستجوابات ولن يصدر المزيد من البيانات في الوقت الحالي.

ويستعد إيفرتون، الذي عين رافائيل بينيتز مدربا جديدا الشهر الماضي، للموسم الجديد بعد احتلال المركز العاشر في الموسم الماضي.

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