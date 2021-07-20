إيفرتون يتعاقد مع الجناح المخضرم تاونسند

أعلن إيفرتون المنافس في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الثلاثاء تعاقده مع آندروس تاونسند لمدة عامين بعد انتهاء عقد الجناح مع ناديه السابق كريستال بالاس.

وخاض اللاعب المخضرم نحو 250 مباراة في الدوري الممتاز مع فرق توتنهام هوتسبير وكوينز بارك رينجرز ونيوكاسل يونايتد.

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وقضى لاعب منتخب إنجلترا السابق خمسة مواسم مع بالاس وهو أول صفقة يبرمها إيفرتون تحت قيادة المدرب رافائيل بينيتز.

وقال تاونسند البالغ عمره 30 عاما لموقع إيفرتون على الإنترنت: إيفرتون من الأندية الكبيرة في عالم كرة القدم ولديه طموحات هائلة للموسم المقبل. لم أتردد لحظة واحدة في قبول هذا العرض.

وتابع: بينيتز مدرب صاحب خبرة كبيرة. يبذل مجهودا كبيرا في الجانب الخططي في الملعب ولا يترك أي صغيرة أو كبيرة دون تغيير. إنه مدرب عظيم ويتحدث إليك دائما. أثق أنه سيحقق نجاحا كبيرا مع الفريق.

واحتل إيفرتون المركز العاشر الموسم الماضي وسيستهل مشواره في الموسم الجديد على ملعبه أمام ساوثهامبتون في 14 اغسطس.