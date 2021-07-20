شالكه يدخل العزل الصحي

دخل نادي شالكه الألماني، الذي هبط من الدوري الألماني الموسم الماضي للعزل الصحي وذلك قبل افتتاح مبارياته في دوري الدرجة الثانية يوم الجمعة المقبل.

وأوضح شالكه، يوم الثلاثاء، أنه اتخذ الإجراء بهدف منع المزيد من الإصابات وحماية موظفي النادي وعائلات اللاعبين، وذلك بعد تعرض لاعب لم يتم الكشف عن اسمه للإصابة بفيروس كورونا المستجد.

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وأضاف النادي الألماني: سيتم اتباع الإجراءات الصارمة لحماية جميع المعنيين بالأمر.

وذكر شالكه أن مباراته أمام هامبورغ يوم الجمعة المقبل لا تواجه أي خطورة في الوقت الحالي، مؤكدا على تواصله مع الهيئات الصحية المحلية.