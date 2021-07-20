صحة اللاعبين تثير قلق مدرب جنوب إفريقيا قبل لقاء اليابان

عبر ديفيد نوتواني مدرب منتخب جنوب إفريقيا لكرة القدم للرجال عن قلقه البالغ على صحة لاعبيه بعد أن تضرر فريقه بشدة بسبب إصابات فيروس كورونا، قبل يومين على مباراته الافتتاحية أمام اليابان صاحبة الضيافة في أولمبياد طوكيو.

وسيشهد الجميع أول اختبار كبير لكيفية إقامة الأولمبياد وسط الوباء هذا الأسبوع عندما تلتقي اليابان مع جنوب إفريقيا التي تواجه صعوبات لتوفير 11 لاعبا.

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وتضررت تشكيلة جنوب إفريقيا كثيرا بسبب عدوى "كوفيد-19" والانسحابات قبل الأولمبياد وتعرضت لضربة بسبب إصابة اثنين من اللاعبين بجانب محلل للأداء بالفيروس قبل الوصول إلى طوكيو.

وقال منظمون يوم الاثنين إن 21 فردا بالبعثة كانوا من المخالطين ما يجعل جنوب افريقيا في مأزق قبل مواجهة أصحاب الضيافة يوم الخميس.

وقال نوتواني للصحفيي يوم الثلاثاء في استاد طوكيو: أكبر مخاوفي حاليا ليس مواجهة اليابان بل صحة وسلامة اللاعبين. مشيرا إلى أنه أصبح يملك 17 لاعبا فقط للاختيار من بينهم.

وأضاف المدرب أن جنوب إفريقيا ستسعى لتعزيز التشكيلة بعناصر جديدة لاستكمال مشوارها في المجموعة الأولى أمام فرنسا والمكسيك.

وقال: سيكون الأمر صعبا للغاية من الناحية الذهنية. لم نكن نتوقع هذا الموقف. بذلنا أقصى ما لدينا للاستعداد جيدا لهذه البطولة لكن سيكون من الصعب جدا التعامل مع اجراءات العزل الذاتي لبعض لاعبي الفريق، لكن مع ذلك يأمل الفريق في تقديم مباراة جيدة يوم الخميس.