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"فيفا" يكشف حقيقة تغيير قوانين كرة القدم

كونغرس فيفا
وسائل إعلام زعمت أن "فيفا" ينوي إجراء العديد من التغييرات التي تتعلق بكرة القدم

"فيفا" يكشف حقيقة تغيير قوانين كرة القدم

متابع الغاء المتابعة

زيورخ - د ب أ

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نفى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يوم الاثنين عبر بيان رسمي الأنباء التي تناولت نيته تغيير بعض قوانين اللعبة في الفترة المقبلة.

وكانت وسائل إعلام مختلفة قد أكدت أن الاتحاد الدولي لكرة القدم بصدد تغيير بعض القواعد بخصوص وقت المباريات، بحيث يتم تقليل الوقت من 45 دقيقة للشوط الواحد إلى 30 دقيقة، وكذلك تغيير طريقة تنفيذ رمية التماس لتكون بالقدم بدلا من اليد.

كما أوضحت أن اللاعب الذي سيحصل على بطاقة صفراء سيخرج من المباراة لمدة خمس دقائق، بالإضافة إلى وجود عدد غير محدود من التبديلات.

وذكر فيفا في بيانه الذي نشره عبر موقعه الرسمي يوم الاثنين: فيفا يريد التوضيح بعدم صحة التقارير التي تناولت رغبته في إجراء تغييرات على قوانين اللعبة وذلك من خلال بطولة العالم للشباب في هولندا.

وأضاف: يمكننا التأكيد على أنه لا نية للقيام بأي تغيير مما تم ذكره في التقارير، هذه التغييرات لم يتم مناقشتها في فيفا أو حتى في مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم "إيفاب".

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