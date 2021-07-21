إصابة رئيس ميلان التنفيذي بالسرطان

أعلن نادي ميلان المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم يوم الثلاثاء إصابة رئيسه التنفيذي إيفان غازيديس بسرطان الحلق.



وقال ميلان إن غازيديس البالغ عمره 56 عاما سيحتفظ مع ذلك بمنصبه بينما سيخضع للعلاج في مستشفى متخصص.



وقال غازيديس في بيان: أتلقى العلاج حاليا على يد أطباء عالميين وأتوقع من خلال كل الإجراءات المتبعة الشفاء التام من السرطان، نملك فريقا قويا داخل وخارج الملعب وأثق تماما في قدرته على قيادة النادي للأمام في الأسابيع المقبلة.



وتولى غازيديس منصبه في ميلان في ديسمبر 2018 بعد أن عمل سابقا مع أرسنال.



وخلال نحو عشر سنوات قضاها مع النادي المنتمي للدوري الانجليزي الممتاز شهد غازيديس رحيل المدرب أرسين فينغر عن تدريب أرسنال في 2018 وعين أوناي إيمري بدلا منه.



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