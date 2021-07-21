إنتر يلغي جولته الأميركية خوفاً من "كورونا"

كشف إنتر ميلان بطل إيطاليا يوم الأربعاء إنه سار على خطى أرسنال في إلغاء جولة كان يعتزم القيام بها في الولايات المتحدة قبل انطلاق الموسم الجديد بسبب مخاوف تتعلق بفيروس كورونا



وقرر أرسنال يوم الثلاثاء إلغاء السفر لخوض كأس فلوريدا لكرة القدم بعد اكتشاف عدد قليل من حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في النادي المنتمي لشمال لندن.



وكان من المقرر أن يواجه إنتر منافسه أرسنال يوم الأحد المقبل على أن يتقابل الفائز مع المنتصر من مواجهة إيفرتون أمام ميوناريوس الكولومبي في 28 يوليو.



وقال إنتر في بيان: يعلن إنتر ميلان أنه لن يسافر إلى الولايات المتحدة لخوض كأس فلوريدا بسبب المخاطر الحالية لرحلات السفر الدولية نتيجة انتشار وباء ك"كوفيد-19" وهي مخاطر انسحب بسببها أرسنال من المشاركة أيضا في البطولة.



ويستهل إنتر بقيادة مدربه الجديد سيموني إنزاغي حملة الدفاع عن لقب الدوري الإيطالي بمباراة على ملعبه أمام جنوى في 21 اغسطس.



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