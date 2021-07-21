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داني ألفيش يشعر بـ"القلق" قبل أولمبياد طوكيو

ألفيش
ألفيش (38 عاماً) سيشارك مع منتخب البرازيل

داني ألفيش يشعر بـ"القلق" قبل أولمبياد طوكيو

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مدريد - رويترز

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أكد داني ألفيش الظهير الأيمن للمنتخب البرازيلي، أن اللعب ضد ألمانيا في افتتاح مشوار الفريق بمسابقة كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو، سيكون بمثابة مواجهة خاصة ومهمة بالنسبة له رغم كل ما حققه في مسيرته الكروية.

وقال ألفيش (38 عاماً): رغم كل ما أملكه من خبرة، إلا أنني أعاني من بعض القلق والتوتر، أنه شعور رائع أن أكون هنا.

ولعب ألفيش مع أندية إشبيلية وبرشلونة ويوفنتوس وباريس سان جيرمان قبل العودة إلى بلاده للعب مع فريق ساو باولو، وفاز بالعديد من الألقاب المحلية بالإضافة إلى الفوز بدوري أبطال أوروبا ثلاث مرات، وبطولتي كوبا أميركا في أكثر من 100 مباراة دولية مع منتخب البرازيل.

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