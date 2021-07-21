منتخب ساحل العاج يعول على خبرة نجمي ميلان ويونايتد

يعول منتخب ساحل العاج تحت 23 عاماً على خبرة لاعبيه الذين يشاركون في كبرى البطولات الأوروبية مع أندية ميلان الإيطالي ومانشستر يونايتد الإنجليزي وأبرزهم فرانك كيسيه والمدافع إيريك بايلي.

وتعد مشاركة ساحل العاج هي الثانية لهم بعد غياب 12 عاما منذ أولمبياد بكين 2008 والتي تأهل فيها المنتخب الإفريقي إلى ربع النهائي متفوقا على أستراليا وصربيا في دور المجموعات وصعد برفقة الأرجنتين قبل أن يودع أمام نيجيريا.

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وستفتتح ساحل العاج البطولة بمواجهة المنتخب السعودي يوم الخميس ضمن أولى مباريات المجموعة الرابعة التي تضم البرازيل وألمانيا. ويعول سواليهو هايدارا مدرب "الأفيال" على الثلاثي فرانك كيسيه ويإريك بايلي وماكس غراديل ممن تخطوا الثالثة والعشرين.



ويلعب كيسيه في الفريق الأول لنادي ميلان الإيطالي منذ عام 2019 وفي الموسم الماضي استطاع التأهل مع الفريق لبطولة دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ 8 مواسم بإنهاء الموسم في المركز الثاني، فيما ودع بطولة الدوري الأوروبي من ثمن النهائي أمام مانشستر يونايتد وكأس إيطاليا أمام إنتر ميلان من ربع النهائي.

ويدافع إريك بايلي عن ألوان نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي منذ 2016 عندما انتقل من فياريال الإسباني، وحصل معه على المركز الثاني في ترتيب الدوري الإنجليزي مع الفريق، فيما ودع دوري أبطال أوروبا من دور المجموعات وخسر نهائي الدوري الأوروبي أمام فياريال، كمل خرج من ربع نهائي كأس الاتحاد أمام ليستر ونصف نهائي كأس الرابطة أمام مانشستر سيتي.



ويعرف ماكس غراديل بتجاربه السابقة في فرنسا وإنجلترا قبل التوجه إلى الدوري التركي مع سيفاسبور في العام الماضي، وبرفقة فريقه الأخير ودع غراديل الدوري الأوروبي من دور المجموعات وكأس تركيا من ربع النهائي فيما أنهى بطولة الدوري في الترتيب الخامس، ويعد غراديل الوحيد بين الثلاثة المستدعين الكبار الذي يلعب بدور هجومي، إذ يشارك كيسيه في منتصف الملعب بينما سيلعب بايلي كقلب دفاع.