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سيدات أميركا يخسرن للمرة الأولى منذ 45 مباراة

السويد أميركا
السويد كررت فوزها على أميركا في الأولمبياد الحالي

سيدات أميركا يخسرن للمرة الأولى منذ 45 مباراة

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طوكيو - فرانس برس

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مُنيت الولايات المتحدة حاملة اللقب أربع مرات، بخسارتها الأولى في 45 مباراة، ضمن مسابقة كرة القدم للسيدات في الألعاب الأولمبية الصيفية في طوكيو، بسقوطها الأربعاء أمام السويد صفر-3 في افتتاح مباريات المجموعة السابعة، وهي الأولى منذ يناير 2019، عندما سقط أمام فرنسا 1-3 في مباراة ودية.

وهي ثاني خسارة للولايات المتحدة في مباراة من تسعين دقيقة في الألعاب الأولمبية، بعد الافتتاح في 2008 عندما عادت بقوة وأحرزت الذهبية.

ويُعدّ المنتخب الأميركي الأفضل في تاريخ المسابقة الأولمبية، مع أربعة ألقاب في 1996 و2004 و2008 و2012، مقابل لقب لكل من ألمانيا (2016) والنرويج (2000).

وسجّلت ستينا بلاكستينيوس (25 و54) ولينا هورتيغ (72) أهداف السويد وصيفة نسخة 2016 في ريو دي جانيرو.

وكانت السويد أخرجت المنتخب الأميركي من ربع نهائي أولمبياد 2016 بركلات الترجيح.

ويتأهل إلى ربع النهائي بطل ووصيف كل مجموعة وأفضل منتخبين يحتلان المركز الثالث في المجوعات الثلاث.

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