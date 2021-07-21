سيدات هولندا يمطرن شباك زامبيا بعشرة أهداف

أمطر منتخب هولندا شباك نظيره الزامبي بعشرة أهداف وفاز عليه 10 -3 يوم الأربعاء في الجولة الأولى من مباريات المجموعة السادسة في مستهل مشوار الفريقين بمنافسات كرة القدم للسيدات في أولمبياد طوكيو 2020 .



وتقمصت فيفيان ميديما دور البطولة بتسجيلها أربعة أهداف (سوبر هاتريك) لمنتخب هولندا في الدقائق التاسعة و15 و29 و59.



وتكفلت ليكي مارتينز بتسجيل هدفين في الدقيقتين 14 و38 بينما جاءت الأهداف الأربعة الأخرى لهولندا عن طريق شانسي فان دي سيندن وجيل رورد ولينيث بيرنشتاين وفيكتوريا بيلوفا في الدقائق 44 و64 و75 و80.



وسجلت باربرا باندا الأهداف الثلاثة (هاتريك) لمنتخب زامبيا في الدقائق 19 و82 و83.

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