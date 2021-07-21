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فوز بريزبن الأسترالية باستضافة أولمبياد 2032

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فوز بريزبن الأسترالية باستضافة أولمبياد 2032

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طوكيو - فرانس برس

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مُنحت مدينة بريزبين الأسترالية حق استضافة أولمبياد 2032 الصيفي، وفق ما أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية خلال اجتماعها في طوكيو الأربعاء قبل يومين على انطلاق الألعاب في العاصمة اليابانية.

وقال رئيس اللجنة الألماني توماس باخ بعد التصويت إنه "يشرّف اللجنة أن تعلن أن ألعاب الأولمبياد الخامس والثلاثين مُنحت لبريزبين، أستراليا" لتصبح بالتالي ثالث مدينة في البلاد تستضيف الحدث العالمي بعد ملبورن 1956 وسيدني 2000 التي تعتبر إحدى أنجح الألعاب في العصر الحديث.

أطلق ممثلو مدينة بريزبين الهتافات بعد الإعلان عن القرار في الجلسة 138 للجنة الأولمبية الدولية وانطلقت الألعاب النارية في المدينة الأسترالية، حيث تجمع الناس في انتظار التصويت.

بدا فوز بريزبين شبه محسوم بعدما اقترحت اللجنة التنفيذية للجنة الدولية المؤلفة من 15 عضوًا بالإجماع في يونيو الماضي المدينة كمرشحة وحيدة لعام 2032.

وبهذا القرار، تكون اللجنة الأولمبية قد ضمنت المدن الثلاث المقبلة التي ستستضيف الأولمبياد في باريس 2024، لوس أنجليس 2028 وبريزبين 2032.

وأكد رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون من خلال بث مباشر من العاصمة كانبيرا قبل التصويت أنه "ندرك ما علينا القيام به لتقديم ألعاب ناجحة".

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