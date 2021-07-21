"أسباب صحية" تلغي ودية تروا ومانشستر سيتي

أعلن نادي تروا العائد حديثا إلى دوري الدرجة الأولى الفرنسي في كرة القدم الأربعاء إلغاء المباراة الودية ضد مانشستر سيتي، بطل إنجلترا، المقررة في 31 يوليو الحالي لأسباب صحية.

وأوضح النادي في بيان صحافي أن "القيود الصحية المرتبطة بالتطور الصعب والمقلق لكوفيد-19، خاصة في المملكة المتحدة" أدت إلى إلغاء المباراة، مشيرا إلى أن مانشستر سيتي كان سيخضع لـ"قيود شديدة" لدى عودته إلى إنجلترا.

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وكان تروا، العائد إلى دوري الأضواء دوري الدرجة الثانية المتوج بلقبه في مايو، يمني النفس بإقامة مباراة احتفالية ضد أبطال إنجلترا قبل استئناف منافسات دوري الدرجة الأولى.