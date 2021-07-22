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المكسيك تكتسح فرنسا برباعية

من الرباعية

المكسيك تكتسح فرنسا برباعية

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طوكيو - د ب أ

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اكتسح المنتخب المكسيكي نظيره الفرنسي 4 - 1 اليوم الخميس في الجولة الأولى من المجموعة الأولى لمنافسات كرة القدم للرجال في أولمبياد طوكيو.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي ثم تقدم الفريق المكسيكي بهدفين في الشوط الثاني عن طريق ألكسيس فيجا وفرانسيسكو كوردوفا في الدقيقتين 47 و55.

وردت الديوك الفرنسية بهدف حمل توقيع أندري بيير جينياك من ضربة جزاء في الدقيقة 69 لكن منتخب المكسيك أكد أحقيته في الفوز بتسجيل الهدفين الثالث والرابع عن طريق أوريل انتونا وإدواردو أجيري في الدقيقتين 80 و90.

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