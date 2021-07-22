"هاتريك" ريتشارليسون يمنح البرازيل نقاط ألمانيا الصعبة

قاد ريتشارليسون المنتخب البرازيلي للفوز على نظيره الألماني 4 - 2 في ثاني مباريات المجموعة الرابعة ضمن منافسات كرة القدم للرجال في أولمبياد طوكيو.

وأنهى المنتخب البرازيلي الشوط الأول متقدما بثلاثة أهداف نظيفة سجلها ريتشارليسون (هاتريك) في الدقائق السابعة و22 و30.

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وفي الشوط الثاني، سجل المنتخب الألماني هدفين عن طريق ناديم أميري وراجنار أتشي في الدقيقتين 57 و84، قبل أن يسجل باولينيو الهدف الرابع للمنتخب البرازيلي في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وشهدت المباراة طرد ساسا كيشاريفيتش لاعب المنتخب الألماني في الدقيقة 63، وإهدار ماثيوس كونيا ، لاعب المنتخب البرازيلي، ركلة جزاء في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة. وحصد المنتخب البرازيلي أول ثلاث نقاط له في النسخة الحالية من البطولة وظل المنتخب الألماني بلا رصيد.